نصف بغداد تعلن انتصاراً كبيراً على فيروس كورنا بأعلى نسبة شفاء

2020/07/13 | 11:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اعلنت وزارة الصحة، صباح الاثنين، تسجيل تعافي ٥١٨ مريضاً من فيروس كورونا المستجد في جانب الرصافة من العاصمة بغداد وهي أعلى نسبة لحالات الشفاء خلال يوم واحد منذ تفشي الوباء في آذار الماضي.وذكرت الوزارة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، أن جميع الحالات المعلن عنها اكتسبت الشفاء من الفيروس بعد عدة ايام قضوها في الحجر الصحي بالمؤسسات الصحية لتلقي العلاج.وافادت الوزارة ان الكوادر الصحية تبذل جهودا قالت إنها جبارة ومتابعة مستمرة على مدار الساعة خاصة للحالات الحرجة لحين استقرار حالتهم الصحية ومن ثم اكتسابهم الشفاء التام.

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