بالوثيقة .. بتهمة

2020/07/13 | 12:00 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

أصدرت المحكمة ، امس، أمرا بإلقاء القبض على مدير عام سابق في وزارة الكهرباء بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، على خلفية ظهور المدير في مقطع فيديو يتهم فيه رئيس الجمهورية برهم صالح بتلقي رشى مالية.

واتهم مدير عام مشاريع الإنتاج في وزارة الكهرباء السابق، محمد الزيدي، رئيس الجمهورية برهم...

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