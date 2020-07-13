الحشد الشعبي يعلن تأمين عشرات القرى لعودة النازحين في ديالى

2020/07/13 | 12:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت قيادة الحشد الشعبي في محافظة ديالى، اليوم الاثنين، بتأمين قرى في مناطق شمالي المقدادية 40 كم شمال شرقي بعقوبة لعودة النازحين بعد تطهيرها خلال عمليات "ابطال العراق" التي انطلقت منذ ثلاثة أيام.

وقال امر لواء 24 العقيد احمد حسين السعدون لوكالة شفق نيوز، إن الوية الحشد الشعبي وعبر عملياتها النوعية والاستباقية تمكنت من تأمين وتطهير 36 قرية في مناطق حوض سنسل وحنبس شمالي قضاء المقدادية والتي نزح سكانها إبان الحرب مع تنظيم داعش الارهابي عام 2014.

واكد السعدون ان الحشد الشعبي انجز مهمته الامنية والانسانية لتسريع اعادة النازحين وبانتظار استكمال الخطوات الخدمية لاعادة القرى النازحة ومزاولة نشاطها الزراعي من جديد، مشيرا الى ان قوات الحشد وبالتنسيق مع القطعات الامنية اخترقت خلال عمليات ابطال العراق الحالية معاقل خطيرة وساخنة كانت ملاذات آمنة لعناصر داعش.

وأعلنت قيادة العمليات المشتركة اول امس السبت انطلاق عمليات ابطال العراق الرابعة لتطهير المناطق الواقعة بين ديالى وكوردستان والمناطق الحدودية مع إيران شرقي ديالى وبإشراف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي يتواجد في قيادة العمليات المشتركة بديالى.

ويشارك في العمليات أيضا فوج مكافحة الإرهاب والبيشمركة ضمن حدود إقليم كوردستان

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