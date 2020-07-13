2020/07/13 | 12:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..تمكن علماء أمريكيين وصينيين، من العثور على أجسام مضادة لفيروس كورونا في حليب ثدي النساء اللواتي مرضن بكوفيد-19.ويقول الباحثون إنه لا يساعد الطفل على مقاومة مسببات الأمراض فحسب، بل يمكن استخدامه أيضًا لأغراض وقائية لتوفير الحماية للبالغين.جمع عملهم بيانات الآلاف من الأمهات المرضعات، 350 منهن مرضن بكورونا.قام العلماء بتحليل عينات من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على أجسام مضادة لكورونا في حليب الأم) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على أجسام مضادة لكورونا في حليب الأم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).