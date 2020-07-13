2020/07/13 | 12:57 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد محافظ اربيل فرست صوفي، اليوم الاثنين، دخول الوضع الصحي في المحافظة بمرحلة "حرجة جداً"، داعياً المواطنين إلى "حماية أنفسهم" بعد إجراء الحكومة جميع وسائل الحماية.

وقال صوفي في مؤتمر صحفي عقده عقب زيارته مستشفى "لالاف" للعناية المركزة التابع للقطاع الخاص، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، "نحن الآن مع مديرية صحة اربيل نقوم باخضاع القادمين من المحافظات الاخرى للفحص على ان لايتجاوز سعر الفحص اكثر من 50 الف دينار".

وحذر صوفي، أن "الوضع الصحي في اربيل يمر حالياً بمرحلة حرجة جداً، مشدداً "وصلنا إلى مرحلة أن المواطن يجب أن يحمي نفسه، لأننا جربنا جميع الوسائل كحكومة ولم يبق في يدينا اي شيء".

وأضاف صوفي، "حاليا وضع اربيل في خطر، حيث الاصابات في ارتفاع وعدد الوفيات في تصاعد"، مبينا "لدينا حالياً مشكلة في أطباء التخدير والملاك الصحي وقلناها سابقاً أنه إذا زادت اعداد المصابين بالفيروس لن نستطيع استيعابها".

من جانبه قال، دلوفان محمد، مدير عام صحة اربيل " نعاني من نقص للاسرة الخاصة بالعناية المركزة لان اعدادها محددة"، منوها على انه "في كثير من المرات يحتاج المرضى الى العناية المركزة ولكن لايجدون اسرة وبخاصة الذين يخضعون للعمليات الجراحية".

واعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان في آخر بياناتها عن الوضع الصحي فيما يتعلق بفيروس كورونا، عن وفاة ١٤ مريضاً بالفيروس في ٢٤ ساعة.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، أنها أجرت ٢٢٩٨ عملية فحص جديدة أظهرت خلالها ٢٥٤ إصابة بالوباء، كانت حصة محافظة اربيل منها ٨٥ اصابة، والمتعافين فيها ٦٨، فيما توفي 5 اشخاص.

ومنذ تفشي الوباء في إقليم كوردستان، إصيب ٩٤٥٥ شخصاً تعافى منهم ٣٣٧٨، و٥٧٥١ تحت العناية الطبية، كما توفي ٣٢٦ مريضاً.

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