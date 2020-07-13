2020/07/13 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- ديالى

كشف مدير ناحية مندلي في ديالى، مازن الخزاعي، الاثنين (13 تموز 2020)، عن موعد أول تبادل تجاري مع إيران عبر منفذ الناحية الحدودي، بعد توقف استمر لـ 4 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال الخزاعي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "يوم الاربعاء المقبل سيشهد اول عملية تبادل تجاري في منفذ مندلي الحدودي مع ايران بعد توقف دام 4 اشهر بسبب تداعيات جائحة كورونا".

واضاف، ان "الحكومة المركزية والسلطات المختصة بملف المعابر الحدودية حددت يومي الاحد والاربعاء من كل اسبوع موعداً للتبادل التجاري مع ايران عبر منفذ مندلي الحدودي بواقع 250 ارسالية فقط اي شاحنة ويجري اتخاذ الاجراءات المعتادة قبل السماح لها بالدخول".

واشار الخزاعي الى ان "المنفذ كان من المؤمل ان يباشر نشاطه يوم امس إلا ان بعض الاجراءات التنظيمية والإدارية دفعت الى تأجيل قرار بدء نشاطه يوم الاربعاء المقبل".

وكانت الحكومة وافقت رسميا قبل اسبوع على اعادة التبادل التجاري الى منفذ مندلي الحدودي مع ايران يومين في الاسبوع.

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية، محمود الزجراوي، الإثنين (13 تموز 2020)، عن شخصيات كبيرة متورطة بملف عقود وزارة الكهرباء، بعد حرارة الصيف اللاهب وانعدام الكهرباء في بغداد والمحافظات.

وقال الزجراوي لـ(بغداد اليوم)، إن &quo

بغداد اليوم-بغداد

سجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، اليوم الاثنين، استقرارا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.

وكانت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي:

سعر البيع للدولار الواحد 1232.5 دينار، أي 123 ألف

بغداد اليوم-متابعة

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الاثنين إذ إن زيادة عدد المصابين بفيروس "كورونا" عالمياً والذي يقترب من 13 مليون إصابة تهدد سرعة تعافي الطلب على الخام.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة الوزارية المشتركة لدى مجموعة &

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( إدارة مندلي تحدد موعداً لاستئناف التبادل التجاري مع إيران) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( إدارة مندلي تحدد موعداً لاستئناف التبادل التجاري مع إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).