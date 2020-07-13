المدفعية التركية تجدد قصف قرى شمالي العراق

2020/07/13 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- دهوك

أفاد مصدر مطلع في دهوك، الاثنين (13 تموز 2020)، المدفعية التركية، استهدفت عدة قرى في إحدى نواحي الم...





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