بالصور.. خريجو المجموعات الطبية والصحية يقتحمون الباب الأول لمبنى وزارة الصحة

2020/07/13 | 12:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اقدم محتجون غاضبون من خريجي المجموعات الطبية والصحية، اليوم الإثنين، على اقتحام الباب الأول لوزارة الصحة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن خريجي المجموعات الطبية والصحية اقتحموا الباب الأول لمبنى وزارة الصحة، للمطالبة بتعيينهم على ملاك الوزارة وللمباشرة ببمارسة اعمالهم.

وكانت وزارة الصحة والبيئة، قد كشفت الثلاثاء (30 حزيران 2020)، عن توجه لوضع آلية لاستيعاب الخريجين في المجالات الصحية والطبية لرفد الوزارة بهم في ظل جائحة كورونا.ونقلت وكالة الانباء الرسمي عن وكيل الوزارة جاسم الفلاحي قوله إن "اللجنة العليا في اجتماعها الأخير أوصت بدعم وزارة الصحة وتوفير المستلزمات الأساسية للمواطنين ومعالجة أي نقوصات قد تحصل، بالإضافة الى رفد الوزارة بملاكات جديدة عبر وضع آلية لاستيعاب الخريجين في المجالات الطبية والصحية".وأرجع الفلاحي "أسباب زيادة حالات الشفاء في الفترة الأخيرة الى الجهود المبذول من الملاكات الصحية ، بالإضافة إلى تضافر الجهود المجتمعية والحكومية في مواجهة الوباء".وأضاف أن "اللجنة العليا قررت تمديد فترة الحظر الجزئي ساعة واحد نتيجة لطول فترة النهار، حيث أصبح من الساعة السابعة مساء لغاية السادسة صباحاً".وتابع أن"اللجنة أوصت بتشديد الإجراءات من القوات الأمنية والتطبيق الصارم للحظر، مبيناً أن الوزارة لديها تقييم بشأن مدى النتائج المتحققة من الحظر، وقدمته الى اللجنة العليا، ،وكان القرار الاستمرار بإجراءات الحظر الجزئي مع ضرورة زيادة حملات التوعية".

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وقال عواد في بيان تلقته (بغد

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