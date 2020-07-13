كوردستان.. تمديد تعليق الرحلات الجوية وسط توقعات بحسم قريب

2020/07/13 | 12:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مديرة مطار أربيل الدولي تلار فائق

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