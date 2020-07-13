بينها مشاريع طرق.. دهوك ترصد مبلغاً مالياً لتنفيذ 25 مشروعاً خدمياً

2020/07/13 | 12:59 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك خطط لشمول 50 قرية أخرى بهذه المشاريع

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