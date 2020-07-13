قضية هيفاء وهبي ومدير أعمالها “تتطور”.. كيف ردت على تصريحه بأنها كانت تعيش معه بمنزله؟

2020/07/13 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة لم يتأخر رد الفنانة هيفاء وهبي على الفنان الذي زعم أنها كانت تعيش معه بمنزله.و تهكمت الفنانة هيفاء وهبي على مداخلة الملحن محمد وزيري – مدير أعمالها السابق – مع الإعلامي عمرو أديب.ونشرت هيفاء عبر ستوري “انستجرام” صورة كرتونية لشخص بأنف طويل وعلقت عليها قائلة: كداب.و أكد الملحن محمد […]

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