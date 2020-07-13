2020/07/13 | 13:11 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باسمة الساعدي ترد على الكعبي بشأن دعوى قضائية ضدها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 13:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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