البنك المركزي يستعد لربط المصارف بمنصة “المدفوعات”.. ماذا تقدم منصة “بنى”؟

2020/07/13 | 13:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد ناقش البنك المركزي، اليوم الاثنين، خطط عمل المصارف لضمان تسهيل ربطهم بمنصة بنى متعددة العملات.وذكر بيان للبنك، أن “البنك المركزي العراقي وبالتعاون مع صندوق النقد العربي نظم ورشة عمل للمصارف العاملة في العراق للمشاركة في المنصة، جاء ذلك بعد الإعلان عن إطلاق منصة بُنى للمدفوعات العربية التابعة للمؤسسة الاقليمية لمقاصة وتسوية […]

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