الأرجنتين: اجتياز عتبة الـ 100 ألف إصابة بفيروس كورونا

2020/07/13 | 13:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأرجنتين 100 ألف حالة، حسبما أفادت وزارة الصحة الوطنية.

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