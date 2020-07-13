رئيس لجنة برلمانية يكشف سبب قيام الكاظمي بتغييرات بالمناصب الأمنية

2020/07/13 | 13:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]كشف رئيس لجنة الأمن في مجلس النواب، الاثنين، سبب قيام رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بتغييرات بالمناصب الأمنية مؤخرا.

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