الأعرجي: القوى السياسية ربما لديها رغبة بخلق الفوضى للوصول الى مرحلة اللا دولة

2020/07/13 | 13:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، اليوم الاثنين، ان عدمُ فهمِ الكتل السياسية للنظام البرلماني يدفعها إلى تحريك الشارع ضد الحكومة بحجة الديمقراطية، مشيرا الى انه ربما لدى القوى السياسية، رغبة بخلق حالة الفوضى للوصول لمرحلة اللا دولة.وقال الأعرجي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “عدمُ فهمِ الكتل السياسية لمفهوم النظام البرلماني، …

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