2020/07/13 | 13:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت شبكة اخبار الناصرية، الاثنين، بتسجيل أكثر من 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة.وذكر الشبكة في خبر عاجل تابعته /المعلومة/، إن “المحافظة سجلت أكثر من 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المحافظة”.يشار إلى أن الإصابات بفيروس كورونا تصاعدت في محافظة ذي قار خلال الفترة الماضية، مسجلة أرقاما قياسية.انتهى/25

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسجيل اكثر من 185 اصابة جديدة بكورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسجيل اكثر من 185 اصابة جديدة بكورونا في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).