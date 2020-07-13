2020/07/13 | 13:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية محمد كريم , الاثنين , ان الأميركيين ليس لديهم الرغبة من الانسحاب من العراق باعتباره نقطة ارتكاز لمواجهة ايران وللحفاظ على مصالحها في منطقة الشرق الأوسط , موضحا ان انسحاب الامريكان ليس سهلا ويحتاج الى ضغط عراقي ودولي كبيرين .وقال كريم في تصريح لـ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: أميركا تستخدم عدة وسائل لابقاء قواتها في العراق ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: أميركا تستخدم عدة وسائل لابقاء قواتها في العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).