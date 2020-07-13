بينها تغيير الصورة الشخصية.. 7 تعليمات قبل اجراء امتحانات طلبة الجامعات عبر الانترنت

2020/07/13 | 13:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 7 اجراءات وتعليمات لتنظيم عملية امتحانات الكورس الثاني لطلبة الجامعات عبر الانترنت.وبحسب وثيقة اطلعت عليها “يس عراق” فإن الوزارة وجهت التدريسيين بالالتزام بـ7 تعليمات من بينها بدء الامتحانات الساعة التاسعة صباحا ولايسمح للطالب الذي لم يرد اسمه في القوائم باجراء الامتحان، فضلا عن تغيير الصورة […]

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