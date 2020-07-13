روسيا تطور سفينة جديدة للأبحاث البحرية

2020/07/13 | 13:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..أعلنت مصادر مطلعة في قطاع الصناعات العسكرية الروسية، أن العمل جار على استكمال بناء سفينة جديدة للأبحاث العلمية ستعمل لصالح الأسطول الحربي للبلاد.وذكرت هذه المصادر، أن سفينة “ألكسندر فيرسوف” التي تطورها روسيا في إطار المشروع الحكومي رقم 23370G لتكون سفينة أبحاث علمية تابعة للأسطول الحربي، كانت قد أرسلت مؤخرا إلى أحد أحواض بناء […]

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