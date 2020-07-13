2020/07/13 | 13:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مسؤول محلي، أن 40 شخصا على الأقل أصيبوا، إثر انفجار سيارة مفخخة خارج مبنيين لمكاتب حكومية في أيبك، حاضرة مقاطعة سمانجان شمالي أفغانستان اليوم الاثنين.ونقلت وكالة “شينخوا” عن المسؤول بحكومة المقاطعة قوله: إن “ انفجار سيارة مفخخة وقع خارج مبنى بلدية المقاطعة ومكتب مجاور لوكالة استخبارات إقليمية في حوالي الساعة 10:50 صباحا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 40 شخصا على الأقل في انفجار شمالي أفغانستان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إصابة 40 شخصا على الأقل في انفجار شمالي أفغانستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).