النزاهة تعلن استقدام رئيس وأعضاء لجنة  توزيع الارضي السكنية السابقين في نينوى

2020/07/13 | 13:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن صدور أمر استقدامٍ للرئيس والاعضاء السابقين للجنة الرئيسة لتوزيع الأراضي السكنيَّة في محافظة نينوى، بتهمة مخالفة الواجبات الوظيفيَّة.وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، “قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، اصدر أمر استقدام بحقِّ رئيس وأعضاء اللجنة السابقين، على خلفيَّة اتهامهم بحذف …

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