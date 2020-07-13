إيران تعلن اعتقال عملاء لأجهزة استخبارات أجنبية

2020/07/13 | 13:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس محكمة الثورة الإسلامية في محافظة كرمان بجنوب إيران، أحمد قرباني، اليوم الاثنين، عن اعتقال عملاء لأجهزة استخبارات أجنبية وجماعات معارضة.وقال قرباني، في تصريحات صحفية، انه “تم اعتقال عدد من أعضاء الجماعات المناهضة للثورة بالمحافظة، ومثلوا أمام محكمة الثورة الإسلامية وصدر الحكم عليهم”.وأشار إلى، أن “محكمة الثورة في المحافظة قامت بالبت بعدد …

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