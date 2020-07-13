العمليات المشتركة تعقد اجتماعا أمنيا لمتابعة سير عمليات أبطال العراق الرابعة

2020/07/13 | 13:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..عقدت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، اجتماعا أمنيا لمتابعة سير عمليات أبطال العراق الرابعة.وذكر بيان إعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قيادة العمليات المشتركة عقدت اجتماعا أمنيا لمتابعة سير عمليات ابطال العراق الرابعة، وبحضور قيادات القوات المسلحة والأمنية في الدفاع والحشد الشعبي وبقية الصنوف الأمنية”.وباشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، الاثنين، […]

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