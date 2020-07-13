2020/07/13 | 13:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومةبغداد..بدأت سلطات مدينة موسكو بتخفيف قيود العزل والحجر الصحي المفروضة على سكان العاصمة منذ مارس الماضي.مع انخفاض حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعدم تفشي المرض.وتعليقا على ذلك قال عمدة مدينة موسكو، سيرغي سوبيانين، في مدونته على الإنترنت، إن عدد الإصابات قد انخفض بمقدار 10 أضعاف، بالمقارنة بالمستويات القصوى مطلع مايو الماضي.وتسمح هذه الأرقام […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تخرج تدريجيا من قيود العزل) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تخرج تدريجيا من قيود العزل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).