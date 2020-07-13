2020/07/13 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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مقتل 3 من الشرطة وإصابة مدير ري بعقوبة بانفجار عبوة ناسفة في ديالى

يتبع.



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بغداد اليوم- دهوك

أفاد مصدر مطلع في دهوك، الاثنين (13 تموز 2020)، المدفعية التركية، استهدفت عدة قرى في إحدى نواحي المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قصفاً تركياً جديداً استهدف قرى ناحية كاني ماسي في محافظة دهوك صباح اليوم

بغداد اليوم- الأنبار

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، الاثنين (13 تموز 2020)، أن استخبارات الحشد نفذت عملية أمنية في قضاء الفلوجة بالأنبار، وأسفرت عن اعتقال قيادي بتنظيم داعش.

وقال بيان للهيأة تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة من استخبارات الحشد الشعبي

بغداد اليوم-نينوى

أكد مصدر أمني، اليوم الاثنين، أن القوات الأمنية القت القبض على عنصرين في الحشد العشائري، اغتصبا طفلة في حي التحرير، شرقي مدينة الموصل.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "القوات الأمنية وتحديدا فوج مكافحة الجريم

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