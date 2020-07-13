وفاة إبنة نيلسون مانديلا في إحدى مستشفيات الولايات المتحدة

2020/07/13 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلن متحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب إفريقيا، الإثنين، وفاة، زيندزي مانديلا...





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