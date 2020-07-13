شرط إجراء فحص بـ 50 ألف دينار.. أربيل تحدد موعداً لفتح المحافظة أمام الزائرين

2020/07/13 | 13:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- أربيل

أكد محافظ أربيل، فرست صوفي، اليوم الاثنين، أنه من بداية الأسبوع المقبل سيسمح للجميع بدخول محافظة أ...





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