العراق يرفع سعر خام البصرة إلى أسيا

2020/07/13 | 13:32 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رفع العراق أسعار البيع الرسمي لخام البصرة، في اب المقبل، إلى اسيا، بزيادة 85 سنتًا عن الشهر السابق.وقالت رويتز في تقرير رصدته “يس عراق”، إن “العراق رفع سعر البيع الرسمي لخام البصرة الخفيف في اب المقبل إلى آسيا ليصبح 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط ​​أسعار عمان/دبي المعروضة، بزيادة 85 سنتا عن […]

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