ارتفاع إصابات كورونا الى اكثر من 12.9 مليون إصابة في العالم

2020/07/13 | 14:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..توفي من جراء فيروس كورونا حتى صباح اليوم الاثنين، أكثر من 569 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الإصابات بالفيروس 12.9 مليون في مختلف دول ومناطق العالم، بحسب آخر أرقام وبيانات جامعة “جونز هوبكنز”.وتعتبر الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا من تفشي الوباء، حيث سجلت حتى الآن أكثر من 135 ألف حالة […]

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