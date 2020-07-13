المركزي للإحصاء: 1794 مكتب صيرفة بالعراق وراس مالها تجاوز 1.3 ترليون دينار

2020/07/13 | 14:27 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- أعلن الجهاز المركزي للإحصاء ، ان عدد مكاتب التحويل المالي والصرافة في العراق بلغ 1794 مكتبا بقيمة رأس مال استثماري بلغ 1.3 ترليون دينار.وقال الجهاز التابع لوزارة التخطيط في إحصائية جديدة له، اطلعت عليه “المستقلة” اليوم الاثنين ، إن “اجمالي عدد مكاتب التحويل المالي والصرافة لسنة 2018 بلغت 1794 مكتبا وقد ارتفعت […]

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