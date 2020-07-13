2020/07/13 | 14:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب لـ/نينا/:حكومة نينوى ضعيفة وغير جادة في محاربة الفساد وهناك ملفات فساد بمشاريع كبيرة تعطى فقط لاشخاص ومقاولين لهم صلة بالارهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 14:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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