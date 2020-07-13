النفط تتبرع للمولدات الأهلية بالوقود مقابل تخفيض سعر الأمبير

2020/07/13 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، التبرع بالوقود إلى أصحاب المولدات الأهلية من أجل تخفيض سعر الأمبير إلى المواطنين وزياد...





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