2020/07/13 | 14:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات العسكرية، الإثنين (13 تموز 2020)، مقتل 5 انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة غربي بغداد.

وقالت الوكالة في بيان تلقته نشرته ومسائل اعلام رسمية، وتابعته (بغداد اليوم)، إنها "تعلن احباط مخطط إرهابي لاستهداف المواطنين في بغداد"، مبينة أنه "تم قتل خمسة قياديين في داعش الإرهابي كانوا يرتدون أحزمة ناسفة".

واضاف البيان، أن "العملية تمت ضمن قاطع ابو غريب"، غربي العاصمة بغداد.

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، الإثنين (13 تموز 2020)، مقتل منتسب وإصابة 5 آخرين خلال التصدي للانتحاريين الخمسة غربي بغداد.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية دقي

بغداد اليوم- ديالى

افاد مصدر أمني من محافظة ديالى، الإثنين (13 تموز 2020)، بمقتل 3 من قوات الشرطة وإصابة مدير ري بعقوبة بانفجار عبوة ناسفة، اثناء محاولتهم كري وتطهير نهر خريسان في المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "ثلاثة عن

بغداد اليوم- دهوك

أفاد مصدر مطلع في دهوك، الاثنين (13 تموز 2020)، المدفعية التركية، استهدفت عدة قرى في إحدى نواحي المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قصفاً تركياً جديداً استهدف قرى ناحية كاني ماسي في محافظة دهوك صباح اليوم

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