الكشف عن حراك سياسي جديد تخوضه كتلتان يتعلق بالكاظمي

2020/07/13 | 14:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف المحلل السياسي ورئيس مركز التفكير السياسي احسان الشمري، عن حراك لكتلتي الفتح ودولة القانون لاعلان المعارضة لحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.وقال الشمري في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “تحالفي الفتح ودولة القانون في الخطوة ما قبل الأخيرة لإعلان المعارضة السياسية للكاظمي”.تحالفي الفتح ودولة القانون : في الخطوة ما قبل […]

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