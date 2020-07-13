سايلو كربلاء يعلن استلام 66 الف طن من محصول الحنطة لموسم هذا العام

2020/07/13 | 14:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلن فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كربلاء المقدسة، الاثنين، عن استلام اكثر من 66 الف طن من محصول الحنطة لهذا الموسم.وقال مدير الفرع محمد حسن في تصريح لـ/المعلومة/، ان “سايلو كربلاء استلم من المزارعين ما مجموعه 66 الف طن من محصول الحنطة بدرجاته الثلاثة حيث بلغ مجموع المحصول من الدرجة الاولى […]

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