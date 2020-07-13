وقود حكومي

2020/07/13 | 14:39 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول، اليوم الاثنين، بتبرع الحكومة العراقية بوقود "مجاني" إلى مولدات الكهرباء الأهلية مقابل "شرطين".

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة النفط ستتبرع بالوقود مجاناً إلى المولدات الاهلية"، مبينا أن ذلك سيكون "مقابل تخفيض الأسعار وزيادة ساعات التجهيز".

وأشار المصدر، إلى أن "هذه المبادرة جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".

وتساءل النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، في وقت سابق "كيف سينتصر العراقيون على كورونا ويلتزموا بالحظر في ظل انقطاع مُزمن للكهرباء ؟".

وحذرت خلية الأزمة في البرلمان العراقي، من "كارثة" فيروس كورونا في العاصمة العراقية بغداد بسبب وزارة الكهرباء، مشيرة الى وجود مناطق موبوءة بالفيروس تعاني من الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي.

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