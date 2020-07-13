الكعبي: ما صُرِف على قطاع الكهرباء اكثر من تخصيصات الوزارات الاخرى

2020/07/13 | 14:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الاثنين، ان ما صُرِف على قطاع الكهرباء اكثر من تخصيصات الوزارات الاخرى.وقال بيان لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب، تلقت “تقدم” نسخة منه، انه”عقدت اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء، اولى جلساتها برئاسة حسن الكعبي وحضور عدد من الجهات الحكومية الرقابية لكشف الفساد في وزارة الكهرباء”.

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