2020/07/13 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقود مجاني من النفط إلى المولدات الأهلية مقابل تخفيض الأسعار وزيادة ساعات التجهيز هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 14:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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