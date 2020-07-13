بعد “يأسها” من القدرة على التجهيز: الحكومة تتجه للاستعانة بـ”المولدات” وتعلن التبرع بالوقود.. كيف ستكون النتائج؟

2020/07/13 | 14:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تتجه الحكومة العراقية، صوب اصحاب المولدات للاستعانة بها في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، وسط ارتفاع درجات الحرارة وعجز وزارة الكهرباء عن توفير ساعات تجهيز كافية وسط تهالك المنظومة الكهربائية.أعلنت وزارة النفط، اليوم الاثنين، التبرع بالوقود إلى أصحاب المولدات الأهلية من أجل تخفيض سعر الأمبير إلى المواطنين وزيادة ساعات التشغيل في اليوم.[…]

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