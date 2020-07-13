2020/07/13 | 14:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عن تخصيص مبالغ مالية لتسديد مستحقات الفلاحين، كما اشارت الى ان كل من سوق محصوله سيتسلم مستحقاته بمن فيهم مزارعو اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف، لـوكالة شفق نيوز ان "وزارة المالية خصصت 483 مليار دينار لتسديد مستحقات الفلاحين من مسوقي محصولي الحنطة والشلب للموسم الزراعي الحالي"، مشيرا الى أن "المالية حولت المبلغ لوزارة التجارة، وهي بدورها تقوم بتوزيع الأموال على شكل دفعات".

وأضاف أن "المبلغ مقسم إلى 130 مليار دينار لتسديد مستحقات مسوقي محصول الشلب و353 مليار دينار كمستحقات لمسوقي محصول الحنطة".

وبين النايف، أن "الفلاحين الذين سلموا محصول الحنطة والشلب، سوف يتسلمون مستحقاتهم وفق الضوابط ومن ضمنهم المسوقون من إقليم كوردستان".

وكانت وزارة الزراعة، قد أكدت في 21 حزيران الماضي أن مستحقات الفلاحين مُضمَنة في موازنة عام 2020 لكنها لم تقر لغاية الآن، فيما أشارت إلى أنها تشتري طن الحنطة من المزارعين بـ 400 دولار.

وقال المتحدث باسم الوزارة، حميد النايف "طالبنا بضرورة إعطاء المزارعين مستحقاتهم حال تسلم المحاصيل منهم"، مشيراً في حينه إلى أن "عدد المحاصيل ما زال غير مكتمل، لأننا وصلنا إلى 4 ملايين طن، وما زلنا نتسلم المحاصيل من المزارعين".

ولفت إلى أن "مستحقات المزارعين قد تتأخر، ولكن ستُعطى لهم"، مبيناً أن "المدة الزمنية لمنح مستحقات المزارعين تحددها وزارة التجارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تعلن حل مشكلة مستحقات الفلاحين بما فيها إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تعلن حل مشكلة مستحقات الفلاحين بما فيها إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).