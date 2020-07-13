2020/07/13 | 14:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… وصف المحلل السياسي عباس العرداوي، الاثنين، قرارات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن السيطرة على المنافذ الحدودية بـ”الإعلامية”.وقال العرداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “جميع قرارات الكاظمي إعلامية وليس لها صدى حقيقي ومن بينها القرارات الأخيرة بشأن المنافذ الحدودية”، لافتا إلى إن “الكاظمي ذهب نحو المنافذ الأكثر استقرار وهو منفذ مندلي الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي يصف قرارات الكاظمي بشأن المنافذ الحدودية بـ”إعلامية”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي يصف قرارات الكاظمي بشأن المنافذ الحدودية بـ”إعلامية”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).