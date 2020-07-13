امانة بغداد تعلن افتتاح ساحة الفردوس بعد إعادة تأهيلها من قبل البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة

2020/07/13 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعلنت امانة بغداد، افتتاح ساحة الفردوس بعد إعادة تأهيلها من قبل البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة.

وذكر بيان صحفي مشترك، صادر عن امانة بغداد والبنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة العراقية، تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، :"نعلن اليوم افتتاح ساحة الفردوس وسط بغداد بحلتها الجديدة بعد إعادة تأهيلها من قبل الكادر الهندسي في رابطة المصارف الخاصة العراقية وبدعم من صندوق المبادرات المجتمعية تمكين الممول من المصارف الخاصة وتحت اشراف البنك المركزي العراقي وامانة بغداد والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الثقافة".

وأضاف أن "المساحة الكلية لساحة الفردوس بلغت 6336 متر مربع، واستخدمت فيها افضل مواد البناء العالمية مثل النافورات التي وضعت على مساحة 1060 متر مربع، وهي من النافورات الراقصة تتضمن حركات قافزة وخطية".

واشار إلى ان "التصميم الجديد للساحة مزج بين تراث بغداد وحاضرها، اذ رمز إلى النهرين دجلة والفرات بالإضافة إلى النخلة العراقية، وغيرها من الرموز العراقية المهمة، مشيرا إلى أن التصميم الجديد تضمن وضع مساحة كبيرة لانشاء نصب تقيمه وزارة الثقافة لاحقا، وهذه المساحة تتحمل نصبا يزن 80 طناً".

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