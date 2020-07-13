محمود رضا .. خفقة الراية الجميلة - أحمد الخميسي

2020/07/13 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي يحدث أحيانا أن تغرق السفن، وتبقى راياتها عالية في الريح إشارة إلى زمن وعصر انقضى ولم يبق منه إلا الذكريات، هكذا رحل الفنان محمود رضا، مثل راية تنكسر في الريح.



أسس مع أخيه على رضا أول فرقة فنون شعبية في العالم العربي.



لكن ظهور الفرقة وصعودها كان جزءا من عصر كامل، حينما تولى وزارة الثقافة فتحي رضوان الكاتب المحامي، وتولى مصلحة الفنون الكاتب الكبير يحيي حقي، في اللحظة التي كانت مصر تبحث فيها عن طريق ......





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