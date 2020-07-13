الشركات تضع يدها على عمارة الفقراء - آزاد أحمد علي

2020/07/13 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#آزاد_أحمد_علي عرفت العمارة الطينية، تلك التي شيدها البناءون والعمال المهرة بعمارة الفقراء، وعلى الأرجح أطلق عليها هذه التسمية المعمار المصري الرائد حسن فتحي أواسط القرن العشرين.



فقد تطورت العمارة الطينية التراثية كثيرا في العقود الأخيرة، مما اكتسبت الصفة والاشتراطات التي تؤهلها أن تندرج تحت مسمى (العمارة الطينية الحديثة)، تنقسم هذه العمارة الطينية الحديثة إلى عدة اتجاهات أو أنواع بحسب طرائق وتقنيات التنفيذ.



إذ ......





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