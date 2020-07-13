الدولة العمية تتحدى الدولة والحكومة في العراق - كاظم حبيب

2020/07/13 | 14:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كاظم_حبيب تتشكل في عراق اليوم لوحة عجيبة غريبة تبدو وكأنها غير مفهومة ومغلَّفة بطلاسم لتشكل جزءاً من المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني والعسكري المتداخل في منطقة الشرق الأوساط.



إنها لوحة سوريالية شديدة التعقيد والتشابك، تشارك في صنعها أطراف محلية وإقليمية ودولية ذات مصالح متناقضة وأهداف متصارعة وأساليب متنوعة، تؤكد ما ذهبت إليه كونداليزا رايس التي تحدثت عن توجه المنطقة صوب "الفوضى الخلاقة!" المدم ......





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