2020/07/13 | 14:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنشر “تقدم” رسالة عنوانها سامراء هذا واقعها وهذه مطالبنا، ارسلها النائب عمار يوسف حمود، الى، كلا من رؤساء جمهورية العراق برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي، و مجلس النواب محمد الحلبوسي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثائق..



رسالة نائب الى الرئاسات الثلاث بشأن سامراء وكالة تقدم الاخبارية.

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