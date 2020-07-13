أول تعليق من الاتحاد الأوروبي بعد رفع عقوبة مانشستر سيتي

2020/07/13 | 14:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..علق الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا” على قرار محكمة التحكيم الرياضية “كاس”، القاضي بإسقاط العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الأوروبية.وفي بيان نشره “يويفا” عبر موقعه الرسمي بعدما أقرت المحكمة صباح الاثنين بأحقية السيتي في المشاركة، مع الاكتفاء بغرامة مالية قدرها 10 ملايين يورو بسبب خرق […]

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