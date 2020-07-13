الكعبي: قطاع الكهرباء صرف عليه الكثير ولم يشهد اي تطور

2020/07/13 | 14:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، ان قطاع الكهرباء صرف عليه اكثر من تخصيصات الوزارات الاخرى ولم يشهد اي تطور.

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