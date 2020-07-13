2020/07/13 | 15:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي :الفساد وسوء التخطيط بوزارة الكهرباء أوجد لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود وبالتالي فشل إنتاجها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/13 | 15:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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